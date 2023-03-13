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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo'nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:05

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo'nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, gelecek sezon çalışmalarına da başladı. Sezon sonu İtalya Serie A'ya transfer olacağı konuşulan Zaniolo'ya Milan ve Juventus sonrası bomba bir teklif daha geldi. İtalya basını ise Zaniolo'nun yeni takımını böyle duyurdu. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo’nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...

Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo’nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...

Kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo’nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...

Zaniolo'yu transfer ederek büyük yankı uyandıran Cimbom'da yıldız isim gündemden düşmüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo’nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...

Sezon sonu Milan'a transfer olacağı konuşulan Zaniolo için bir dünya devi daha devreye girdi. İşte transfer bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Zaniolo’nun yeni takımı duyuruldu! Juventus ve Milan derken...

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki transferlerinden Nicolo Zaniolo, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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