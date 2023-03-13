Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, gelecek sezon çalışmalarına da başladı. Sezon sonu İtalya Serie A'ya transfer olacağı konuşulan Zaniolo'ya Milan ve Juventus sonrası bomba bir teklif daha geldi. İtalya basını ise Zaniolo'nun yeni takımını böyle duyurdu. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...