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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray'ı konuşacak! İtalya'dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 14:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray'ı konuşacak! İtalya'dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başından bu yana transferde en aktif takımların başında gelen Galatasaray, yeni sezonda da adından söz ettirmenin hesaplarını yapıyor. Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Zaniolo gibi üst düzey isimleri transfer eden sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi ve dünyaca ünlü 4 yıldız isimle temaslarını sıklaştırdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray’ı konuşacak! İtalya’dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başından bu yana transferde en aktif takımların başında gelen Galatasaray, yeni sezonda da adından söz ettirmenin hesaplarını yapıyor. Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Zaniolo gibi üst düzey isimleri transfer eden sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi ve dünyaca ünlü 4 yıldız isimle temaslarını sıklaştırdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray’ı konuşacak! İtalya’dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

Sezon başında kadrosuna üst düzey isimleri katan Galatasaray, yeni sezonda da benzer transferlerini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray’ı konuşacak! İtalya’dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens gibi Serie A'da üst seviyede top koşturan isimleri sezon başında transfer eden sarı-kırmızılılar, devre arasında da Serie A'dan Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray’ı konuşacak! İtalya’dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

ROTA YENİDEN SERIE A

Bu isimlerden önemli verimler alan ve şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde eden Galatasaray, yeni sezonda da rotasını yine Serie A'ya çevirecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray’ı konuşacak! İtalya’dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, transfer hedeflerini belirledi.

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