Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray’ı konuşacak! İtalya’dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başından bu yana transferde en aktif takımların başında gelen Galatasaray, yeni sezonda da adından söz ettirmenin hesaplarını yapıyor. Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Zaniolo gibi üst düzey isimleri transfer eden sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi ve dünyaca ünlü 4 yıldız isimle temaslarını sıklaştırdı. İşte tüm ayrıntılar...