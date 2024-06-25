Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:03
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz'ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2 kez üst üste şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk hamlesini Batshuayi ile yapan sarı-kırmızılı camia, ikinci transferini de Oğuz Aydın ile yapması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından takımın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın da yeni adresini duyurdular. İşte milli oyuncuya talip olan takım ve transferin detayları...