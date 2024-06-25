Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz'ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:03

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz'ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2 kez üst üste şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk hamlesini Batshuayi ile yapan sarı-kırmızılı camia, ikinci transferini de Oğuz Aydın ile yapması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından takımın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın da yeni adresini duyurdular. İşte milli oyuncuya talip olan takım ve transferin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, ilk hamlesini Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Michy Batshuayi'den yana yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

İkinci transferini de yapmaya hazırlanan Okan Buruk ve yönetim, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

Galatasaray'da bunlar yaşanırken, takımın yıldızı oyuncusu ve Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz'ın da talipleri artmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

BARIŞ ALPER PREMİER LİG'E GİDİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibinin ilgi gösterdiği kaydedildi.

SON DAKİKA