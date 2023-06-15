Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve geçen sezonki gibi bu sezon da kadrosunu üst düzey isimlerle takviye etmek isteyen Galatasaray, transfere yoğun mesai harcıyor. Nantes'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmasıyla forvetsiz kalan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdürürken, flaş bir hamlede bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süre görüştüğü golcü isim kadrosuna katıyor. İşte tüm ayrıntılar...