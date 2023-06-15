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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:37

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve geçen sezonki gibi bu sezon da kadrosunu üst düzey isimlerle takviye etmek isteyen Galatasaray, transfere yoğun mesai harcıyor. Nantes'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmasıyla forvetsiz kalan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdürürken, flaş bir hamlede bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süre görüştüğü golcü isim kadrosuna katıyor. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve geçen sezonki gibi bu sezon da kadrosunu üst düzey isimlerle takviye etmek isteyen Galatasaray, transfere yoğun mesai harcıyor. Nantes'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmasıyla forvetsiz kalan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdürürken, flaş bir hamlede bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süre görüştüğü golcü isim kadrosuna katıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transfer için çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

Şampiyon kadroyu çok fazla bozmak istemeyen ve nokta atışı hamlelerle yoluna devam edecek olan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

Sezon başında Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Transferde bomba patlıyor, flaş ters köşe...

NANTES MOHAMED'İN BONSERVİSİNİ ALDI

Fransız temsilcisi, Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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