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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig'e damga vuracak transfer...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:29

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig'e damga vuracak transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 73 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Lig'de en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup eden Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkarırken, son düzlükte hata yapmak istemiyor. Aslan, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gündemine aldığı bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig’e damga vuracak transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 73 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Lig'de en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup eden Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkarırken, son düzlükte hata yapmak istemiyor. Aslan, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gündemine aldığı bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig’e damga vuracak transfer...

Süper Lig'de 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray, ligde en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 73'e yükseltti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig’e damga vuracak transfer...

Bu galibiyet ile birlikte takımda ve yönetimde moraller üst seviyeye çıkarken, Aslan son düzlükte hata yapmadan sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig’e damga vuracak transfer...

Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da 34. hafta maçında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına da başlarken, kritik maçta 3 puanı alarak 5 puan farkını korumak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig’e damga vuracak transfer...

MAURO ICARDİ'DE SICAK GELİŞME

Zirveye kurulan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin tapusunu almak üzere net adımlar atılmaya başlandı. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, gelecek sezon Icardi'yi takımda düşünmüyor.

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