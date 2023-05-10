Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:29

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig'e damga vuracak transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 73 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Lig'de en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup eden Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkarırken, son düzlükte hata yapmak istemiyor. Aslan, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gündemine aldığı bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...