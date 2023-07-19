Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazırlanan ve bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Anlaşma sağlanan ancak eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de bulunan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılarda kimsenin beklemediği bir ayrılık gerçekleşmek üzere... Yıldız futbolcunun transferi için resmi açıklama geldi. İşte transfere dair tüm ayrıntılar...