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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:34

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazırlanan ve bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Anlaşma sağlanan ancak eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de bulunan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılarda kimsenin beklemediği bir ayrılık gerçekleşmek üzere... Yıldız futbolcunun transferi için resmi açıklama geldi. İşte transfere dair tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazırlanan ve bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Anlaşma sağlanan ancak eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de bulunan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılarda kimsenin beklemediği bir ayrılık gerçekleşmek üzere... Yıldız futbolcunun transferi için resmi açıklama geldi. İşte transfere dair tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer için somut adımlar atıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

Zalgiris maçı öncesi oynadığı son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

METİN ÖZTÜRK: ICARDI BURADA OLMAK İSTİYOR

Dün gerçekleşen fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Icardi transferine dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da kimsenin beklemediği ayrılık! Resmi açıklama geldi...

Öztürk açıklamasında, "Icardi, geçen sene şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, Okan Buruk, bu işin mimarı sayın Erden Timur, herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Icardi de burada olmak istiyor. Kıymetli eşinin sağlık konusu var şu an öncelik orada.

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