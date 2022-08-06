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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira'dan sonra 3. yıldız, Nelsson'un yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 16:11

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira'dan sonra 3. yıldız, Nelsson'un yerine geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde büyük adımlar atan ve Dries Mertens ile Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Galatasaray çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahasını Norveçli Midtsjö ile güçlendiren Galatasaray, savunmaya bir Viking daha getirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırırken, gözüne başarılı ismi kestirdi ve girişimlere başladı. İşte transferin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira’dan sonra 3. yıldız, Nelsson’un yerine geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde büyük adımlar atan ve Dries Mertens ile Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Galatasaray çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahasını Norveçli Midtsjö ile güçlendiren Galatasaray, savunmaya bir Viking daha getirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırırken, gözüne başarılı ismi kestirdi ve girişimlere başladı. İşte transferin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira’dan sonra 3. yıldız, Nelsson’un yerine geliyor...

Mertens ve Lucas Torreira transferlerini bitirerek Avrupa çapında dikkat çeken bir hamle yapan Galatasaray, yeni transferler için çalışmalarında hız kesmiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira’dan sonra 3. yıldız, Nelsson’un yerine geliyor...

Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol devi Sevilla, sarı-kırmızılılardan Victor Nelsson'u da gözüne kestirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira’dan sonra 3. yıldız, Nelsson’un yerine geliyor...

Sevilla'dan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi düşünmeden reddeden Galatasaray'ın Nelsson için tok satıcıyı oynaması İspanyollar'ı köşeye sıkıştırmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde art arda bombalar! Mertens ve Torreira’dan sonra 3. yıldız, Nelsson’un yerine geliyor...

15-17 MİLYON EURO'YA BİTİRMEK İSTİYORLAR

Sevilla'nın 15-17 milyon Euro arasında ikinci bir teklifle bu transfere nokta koymayı planladığı belirtilmişti.

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