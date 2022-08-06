Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde büyük adımlar atan ve Dries Mertens ile Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Galatasaray çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahasını Norveçli Midtsjö ile güçlendiren Galatasaray, savunmaya bir Viking daha getirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırırken, gözüne başarılı ismi kestirdi ve girişimlere başladı. İşte transferin tüm detayları...