Giriş Tarihi: 11.04.2023 16:27
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
16:27
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada'da bulundu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri:Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 63 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezonu şampiyon tamamlamak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına başladı. Aslan, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğinin belli olmaması sebebiye yıldız oyuncunun yerine alternatif bir forvet arayışına başlarken, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar...