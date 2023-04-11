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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada'da bulundu
Giriş Tarihi: 11.04.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:27

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada'da bulundu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri:Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 63 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezonu şampiyon tamamlamak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına başladı. Aslan, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğinin belli olmaması sebebiye yıldız oyuncunun yerine alternatif bir forvet arayışına başlarken, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada’da bulundu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, Arjantinli yıldız golcünün alternatifini İngiltere'de buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada’da bulundu

Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada’da bulundu

Yeni sezona; Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Juan Mata gibi birçok yıldızı katan Cimbom, transferde büyük ses getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada’da bulundu

Ara transfer dönemini de hareketli geçiren sarı-kırmızı ekip, ilk olarak Kaan Ayhan'ı ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferlerini açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada’da bulundu

İLK İMZA MERTENS'TEN

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk transferi Dries Mertens olacak. Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi Dries Mertens, sarı-kırmızı ekip ile bir yıl daha imzaya hazırlanıyor.

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