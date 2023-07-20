Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray’a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro’luk tarihi gelir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Zalgiris maçının hazırlıklarına devam ediyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ailevi sorunlarını çözmesi beklenirken, alternatif forvet olarak Cedric Bakambu gündeme gelmiş ve tecrübeli forvetle anlaşmaya varılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu vurdu. Sarı-kırmızılılar, 2 yıldız isimden tam 50 milyon Euro gelir elde edebilir. İşte detaylar...