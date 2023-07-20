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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray'a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro'luk tarihi gelir...
Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 14:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray'a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro'luk tarihi gelir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Zalgiris maçının hazırlıklarına devam ediyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ailevi sorunlarını çözmesi beklenirken, alternatif forvet olarak Cedric Bakambu gündeme gelmiş ve tecrübeli forvetle anlaşmaya varılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu vurdu. Sarı-kırmızılılar, 2 yıldız isimden tam 50 milyon Euro gelir elde edebilir. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray’a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro’luk tarihi gelir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Zalgiris maçının hazırlıklarına devam ediyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ailevi sorunlarını çözmesi beklenirken, alternatif forvet olarak Cedric Bakambu gündeme gelmiş ve tecrübeli forvetle anlaşmaya varılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu vurdu. Sarı-kırmızılılar, 2 yıldız isimden tam 50 milyon Euro gelir elde edebilir. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray’a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro’luk tarihi gelir...

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Zalgiris maçına hazırlanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de yoğun bir çalışma içerisinde...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray’a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro’luk tarihi gelir...

Önceliği forvet olan, Mauro Icardi'yle anlaşmasına karşın Arjantinli yıldızın ailevi sorunları nedeniyle beklemeye geçen sarı-kırmızılılar, alternatif isim olarak Cedric Bakambu'yu belirlemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray’a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro’luk tarihi gelir...

ERDEN TİMUR AMSTERDAM'A GİTMİŞTİ

Galatasaray'dan teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalayan Bakambu'nun, kontrat feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Suudi Arabistan piyangosu Galatasaray’a vurdu! 2 yıldızdan 50 milyon Euro’luk tarihi gelir...

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amsterdam'a gitmişti.

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