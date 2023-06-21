Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi’yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, aradığı forveti İngiltere'de buldu ve herkesi ters köşeye yatırdı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...