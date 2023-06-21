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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi'yi bekliyordu, büyük ters köşe...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 07:21

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi'yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, aradığı forveti İngiltere'de buldu ve herkesi ters köşeye yatırdı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi’yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Mauro Icardi'nin bonservisi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, aradığı forveti İngiltere'de buldu ve herkesi ters köşeye yatırdı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi’yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak adına transfere yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi’yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için her gün yeni bir transfer haberi çıkarken, 23 yaşındaki hücum oyuncusu dün konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi’yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Özellikle Juventus'un takibi altında olan ve 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo, "Türkiye'de mutluyum ama bakalım... Transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray forvetini buldu! Herkes Icardi’yi bekliyordu, büyük ters köşe...

Genç futbolcu, kendisini İtalya Milli Takımı'na geri çağıran hocası Mancini ile ilgili de "Bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum" diye konuşmuştu.

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