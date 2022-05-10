Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 48 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray'da seçim hazırlığı devam ederken, diğer yandan gözler yeni sezon için yapılacak olan transferlere çevrildi. 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Üç adayın olacağı seçimden sonra Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeni bir hocayla çalışmak istediklerini dile getirdi. 11 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul sonrası görevden ayrılmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi buna rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. PASQUALE SENSIBILE İTALYA'YA UÇTU Kadrosunun daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Galatasaray'da Sportif Direktör görevini yürüten Pasquale Sensibile transfer için İtalya'ya uçtu. Takvim'in bir haberine göre, Sensibile'nin Serie A takımlarıyla Galatasaray için görüşmeler yapacağı ifade edildi. SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERİYOR Haberde, Sensibile'nin Inter'in yıldızı Matias Vecino ve menajeriyle görüşeceği iddia edildi. Uruguaylı yıldızın Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Vecino'nun piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. BU SEZON 27 MAÇTA GÖREV YAPTI Merkez orta sahada görev yapan Vecino, Galatasaray'ın sıkıntılar yaşadığı mevki için ideal bir oyuncu olarak görülüyor. Deneyimli oyuncu bu sezon 27 maçta 1 gol katkısı yaptı.