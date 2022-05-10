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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'a Inter'in yıldızı geliyor! Sensibile'den transfer hamlesi
Giriş Tarihi: 10.05.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:54

Son dakika: Galatasaray'a Inter'in yıldızı geliyor! Sensibile'den transfer hamlesi

Son dakika: Galatasaray’a Inter’in yıldızı geliyor! Sensibile’den transfer hamlesi

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 48 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray'da seçim hazırlığı devam ederken, diğer yandan gözler yeni sezon için yapılacak olan transferlere çevrildi.

Son dakika: Galatasaray’a Inter’in yıldızı geliyor! Sensibile’den transfer hamlesi

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Üç adayın olacağı seçimden sonra Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeni bir hocayla çalışmak istediklerini dile getirdi.

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Son dakika: Galatasaray’a Inter’in yıldızı geliyor! Sensibile’den transfer hamlesi

11 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul sonrası görevden ayrılmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi buna rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Galatasaray’a Inter’in yıldızı geliyor! Sensibile’den transfer hamlesi

PASQUALE SENSIBILE İTALYA'YA UÇTU

Kadrosunun daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Galatasaray'da Sportif Direktör görevini yürüten Pasquale Sensibile transfer için İtalya'ya uçtu.

Son dakika: Galatasaray’a Inter’in yıldızı geliyor! Sensibile’den transfer hamlesi

Takvim'in bir haberine göre, Sensibile'nin Serie A takımlarıyla Galatasaray için görüşmeler yapacağı ifade edildi.

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