11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Üç adayın olacağı seçimden sonra Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeni bir hocayla çalışmak istediklerini dile getirdi.