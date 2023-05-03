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Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:33

SON DAKİKA! Galatasaray'a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa'ya çıkarma yapıldı

Son dakika haberleri: Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide rakibi Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray yara almaya devam ediyor. Karagümrük maçında beraber kalan sarı-kırmızılı takımda bu maçtan da puansız ayrıldı. Şampiyonluğa odaklanan Cimbom'da yeni transfer için düğmeye basıldı. Aradığı ismi Fransa'da bulan G.Saray kurmaylarının izlediği fubolcu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA! Galatasaray’a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa’ya çıkarma yapıldı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile liderlik yarışına giren Galatasaray, pazar günü zirveyi yakından ilgilendiren derbide rakibi Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu büyük bir yara aldı.

SON DAKİKA! Galatasaray’a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa’ya çıkarma yapıldı

Geçtiğimiz hafta da Karagümrük maçında berabere kalan Cimbom, son 2 maçta 5 puan kaybederek rakibi Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı ve fark 3 puana indi.

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SON DAKİKA! Galatasaray’a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa’ya çıkarma yapıldı

Pazartesi günü Başakşehir'i evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılı takımda hazırlıklar devam ederken, bugünkü antrenman taraftara açık olacak.

SON DAKİKA! Galatasaray’a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa’ya çıkarma yapıldı

DURSUN ÖZBEK'TEN GOMIS CEVABI

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda kupayı kaldıran tarafın kendileri olacağını söyledi. Bir etkinliğe katılan Özbek, "Bizim tereddütümüz hiç yok. Tamamen şampiyon olma odaklı çalışıyoruz" diyerek Beşiktaş maçı sonrasındaki moral bozukluğunu atlattıklarını vurgularken şu ifadelerle camiasına mesaj verdi:

SON DAKİKA! Galatasaray’a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa’ya çıkarma yapıldı

"Mücadele ettiğimiz rakiplerimiz bir koalisyon halinde. G.Saray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Normal aile içinde bir problem yaşayabiliyoruz. Gomis'in bir maçta sakatlığı vardı, çıkmadı. Rakiplerimiz hemen olayı köpürttü. Gomis bizim sembol bir oyuncumuz."

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