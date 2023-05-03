Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
09:33
SON DAKİKA! Galatasaray'a yeni dinamo geliyor! Transfer için Fransa'ya çıkarma yapıldı
Son dakika haberleri: Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide rakibi Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray yara almaya devam ediyor. Karagümrük maçında beraber kalan sarı-kırmızılı takımda bu maçtan da puansız ayrıldı. Şampiyonluğa odaklanan Cimbom'da yeni transfer için düğmeye basıldı. Aradığı ismi Fransa'da bulan G.Saray kurmaylarının izlediği fubolcu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...