"Mücadele ettiğimiz rakiplerimiz bir koalisyon halinde. G.Saray'a çelme takmak için uğraş veriyorlar. Normal aile içinde bir problem yaşayabiliyoruz. Gomis'in bir maçta sakatlığı vardı, çıkmadı. Rakiplerimiz hemen olayı köpürttü. Gomis bizim sembol bir oyuncumuz."