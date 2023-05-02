ŞENOL GÜNEŞ'TE SABAH SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Valerien Ismael sonrası takımın başına gelen Şenol Güneş, kısa sürede Beşiktaş'ı toparladı ve alkış alan bir performans ortaya koydu. SABAH Spor'a konuşan deneyimli hoca şunları söyledi: "Büyük takımların kendi arasındaki maçlar her zaman gündemin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü bir geçmiş var, bir dostluk var ve gelecekte de hep böyle olacak."