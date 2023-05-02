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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'ı deviren Beşiktaş'a kötü haber! Şenol Güneş'in yıldızı ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:08

SON DAKİKA: Galatasaray'ı deviren Beşiktaş'a kötü haber! Şenol Güneş'in yıldızı ayrılıyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de kritik derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, oynadığı futbolla alkış alırken, siyah-beyazlı camiada şimdiden yeni sezon için kadro yapılanmasına da başladı. Transfer görüşmelerini yapan Kara Kartal'da hareketlilik yaşanıyor. Şenol Güneş'in starı yeni sezonda dünya devine giderken, transferde de kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray’ı deviren Beşiktaş’a kötü haber! Şenol Güneş’in yıldızı ayrılıyor...

Spor Toto Süper Ligi'nde zirveyi karıştıran Beşiktaş, kritik derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü ve son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray’ı deviren Beşiktaş’a kötü haber! Şenol Güneş’in yıldızı ayrılıyor...

ŞENOL GÜNEŞ'TE SABAH SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Valerien Ismael sonrası takımın başına gelen Şenol Güneş, kısa sürede Beşiktaş'ı toparladı ve alkış alan bir performans ortaya koydu. SABAH Spor'a konuşan deneyimli hoca şunları söyledi: "Büyük takımların kendi arasındaki maçlar her zaman gündemin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü bir geçmiş var, bir dostluk var ve gelecekte de hep böyle olacak."

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SON DAKİKA: Galatasaray’ı deviren Beşiktaş’a kötü haber! Şenol Güneş’in yıldızı ayrılıyor...

"Kazanıp, kaybetmek önemli ama sonuçta ne olacağı daha önemli ve en çok merak edilen konu. Bizim birbirimizle oynadığımız maçlar şampiyonlukla eşdeğer. Biz rakiplerimizi yendik ama şampiyonluk şansını henüz yakalayamadık. Ama geriden gelen bir takım olarak üçüncüyüz. Sonuçlardan mutluyuz ama bulunduğumuz yerden mutlu değiliz."

SON DAKİKA: Galatasaray’ı deviren Beşiktaş’a kötü haber! Şenol Güneş’in yıldızı ayrılıyor...

TRANSFERDE KÖTÜ HABER

Yeni sezon için de kadro yapılanması için çalışan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in de onayıyla birlikte transfer görüşmelerinde adımlarını atıyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ı deviren Beşiktaş’a kötü haber! Şenol Güneş’in yıldızı ayrılıyor...

Transfer görüşmelerine başlayan Kartal'a ilgilendiği oyunculardan biri olan ve Zenit'te forma giyen Malcom'dan kötü haber geldi. Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği oyunculardan birisi olan Malcom'un Türkiye'ye transferi konusunda menajerinden çarpıcı açıklamada geldi.

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