Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
10:08
SON DAKİKA: Galatasaray'ı deviren Beşiktaş'a kötü haber! Şenol Güneş'in yıldızı ayrılıyor...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de kritik derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, oynadığı futbolla alkış alırken, siyah-beyazlı camiada şimdiden yeni sezon için kadro yapılanmasına da başladı. Transfer görüşmelerini yapan Kara Kartal'da hareketlilik yaşanıyor. Şenol Güneş'in starı yeni sezonda dünya devine giderken, transferde de kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...