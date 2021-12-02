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Haberler Galeri Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı
Giriş Tarihi: 02.12.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 15:19

Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Spor'dan naklen yayımlanan Giresunspor-Ankara Demirspor maçında yaşanan ilginç pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Spor'dan naklen yayımlanan Giresunspor-Ankara Demirspor maçında yaşanan ilginç pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Ankara Demirspor karşılaştı.

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Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Maça çok hızlı başlayan Giresunspor, henüz 3. dakikada Joseph Champness'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

ÇEKDAR ORHAN'DAN ALKIŞ ALAN HAREKET

6. dakikada ise Giresunspor atağında Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan Avcı'nın sakatlandığını görünce topu boş kale göndermek yerine taca attı.

Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Çekdar'ın bu davranışı hem tribündeki taraftarlardan hem de sahadaki futbolculardan alkış aldı.

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