Son dakika: Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Spor'dan naklen yayımlanan Giresunspor-Ankara Demirspor maçında yaşanan ilginç pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları... Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Ankara Demirspor karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Giresunspor, henüz 3. dakikada Joseph Champness'ın attığı golle 1-0 öne geçti. ÇEKDAR ORHAN'DAN ALKIŞ ALAN HAREKET 6. dakikada ise Giresunspor atağında Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan Avcı'nın sakatlandığını görünce topu boş kale göndermek yerine taca attı. Çekdar'ın bu davranışı hem tribündeki taraftarlardan hem de sahadaki futbolculardan alkış aldı. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde ise penaltıdan ağları havalandıran Umut Nayir, skoru 2-0'a getirdi. ÖNURCAN, TAKIM ARKADAŞI EROL'U TAŞIDI 22'de ise maçta ilginç bir pozisyon daha yaşandı. Giresunspor'da Erol Can sahada sakatlık yaşadı. Giresun kalecisi Onurcan Piri, takım arkadaşını kucaklayarak saha kenarına taşımak istedi. Erol, daha sonra Onurcan'a iyi olduğunu söyleyerek oyun dışına kendisi çıktı. Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video İkinci yarıya iyi başlayan Ankara Demirspor, 49. dakikada Abdulkadir Özdemir'in golüyle farklı bire indirse de 57'de Champness bir gol daha atarak durumu 3-1 yaptı. 75'te Ahmet Sivri attığı golle Ankara Demirspor adına durumu 3-2'ye getirdi. Ancak dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye çıkan Çekdar Orhan, Giresunspor'un 4-2'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.