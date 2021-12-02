Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video

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Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor-Ankara Demirspor maçında fair play'e örnek olabilecek 2 durum yaşandı. Önce Giresunspor'da Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan'ın sakatlandığını gördü ve gol atabileceği pozisyonda topu dışarı attı. Daha sonra yaşanan pozisyonda ise Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, sakatlanan takım arkadaşı Erol Can'ı kucaklayarak dışarı çıkarmak istedi.