Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
01:53
SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus'a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...
SON DAKİKA! Manchester City, Premier Lig'in 5. haftasında evinde mücadele ettiği Arsenal ile 90+8. dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Olaylı geçen maçın son düdüğünden sonra ortalık bir anda karışmış ve Haaland, 2. golden sonra aldığı topu Arsenal'in yıldızı Gabriel'in kafasına atmıştı. Maç sonunda öfkesini kontrol edemeyen Norveçli yıldız, Arteta'ya dokundu ve Gabriel Jesus'la tartışma yaşadı. Haaland'ın Jesus'a söylediği o sözler futbol dünyasında büyük tepki çekti. İşte o sözler...