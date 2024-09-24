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Haberler Galeri SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus'a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 01:53

SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus'a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...

SON DAKİKA! Manchester City, Premier Lig'in 5. haftasında evinde mücadele ettiği Arsenal ile 90+8. dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Olaylı geçen maçın son düdüğünden sonra ortalık bir anda karışmış ve Haaland, 2. golden sonra aldığı topu Arsenal'in yıldızı Gabriel'in kafasına atmıştı. Maç sonunda öfkesini kontrol edemeyen Norveçli yıldız, Arteta'ya dokundu ve Gabriel Jesus'la tartışma yaşadı. Haaland'ın Jesus'a söylediği o sözler futbol dünyasında büyük tepki çekti. İşte o sözler...

SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus’a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus’a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçerken, konuk takım da 22. dakikada Riccardo Calafiori ile eşitliği sağladı.

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SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus’a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...

İlk yarının son anlarında 45+1. dakikada Gabriel'in attığı golle Arsenal öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Manchester City ikinci yarıda aradığı golü ise 90+8. dakikada John Stones ile buldu ve karşılaşma 2-2 tamamladı.

SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus’a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...

Arsenal'de Leandro Trossard 45+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SON DAKİKA! Haaland büyük tepki çekti! Arsenal maçı sonrası Jesus’a söylediği küfürlü sözler ortaya çıktı...

Manchester City ligde sezonun ilk puanını kaybederken, 13 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci beraberliğini alan Arsenal de 11 puanla 4. sırada bulunuyor.

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