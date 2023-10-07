Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 10:28

Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Son dakika haberi: Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimiz yoluna devam ediyor... İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, son anlarda yediği gollerle Lugano'ya mağlup olurken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti. Bu sonuçlar sonrası ise gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte ülke puanımızda güncel durum...

Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimiz yoluna devam ederken, 2 güldük 1 üzüldük...

Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, son anlarda yediği gollerle Lugano'ya mağlup olurken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti.

Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Bu sonuçlar sonrası ise gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte ülke puanımızda güncel durum...

Son dakika haberi: 2 güldük, 1 üzüldük! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna tam gaz devam ediyor.

SON DAKİKA