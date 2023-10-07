Son dakika haberi: Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimiz yoluna devam ediyor... İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, son anlarda yediği gollerle Lugano'ya mağlup olurken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti. Bu sonuçlar sonrası ise gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte ülke puanımızda güncel durum...