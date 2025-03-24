Son dakika haberi: A Milli Takım’ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

İlk yarısı bu sonuçla geçilen maçta Hollanda 54'te penaltıdan Memphis Depay ile eşitliği yakaladı. Oyarzabal 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 79'da Ian Maatsen, Hollanda adına yeniden beraberlik golünü kaydeden isim oldu.