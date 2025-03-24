Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
12:01
Son dakika haberi: A Milli Takım'ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...
Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci karşılaşmaları oynanan 4 maçla tamamlanırken, adını yarı finale yazdıran 4 ülke de belli oldu. Aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye'nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı. İşte detaylar...