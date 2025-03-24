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Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Takım'ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:01

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci karşılaşmaları oynanan 4 maçla tamamlanırken, adını yarı finale yazdıran 4 ülke de belli oldu. Aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye'nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemeleri E Grubu'ndaki son rakibi İspanya - Hollanda maçı sonrası belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

Hollanda'da oynanan ilk maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan taraflar, Camp de Mestalla'da kozlarını paylaştı.

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Son dakika haberi: A Milli Takım’ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı müsabakada İspanyollar 8. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

İlk yarısı bu sonuçla geçilen maçta Hollanda 54'te penaltıdan Memphis Depay ile eşitliği yakaladı. Oyarzabal 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 79'da Ian Maatsen, Hollanda adına yeniden beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın son rakibi de belli oldu! İşte Dünya Kupası yolumuz...

NORMAL SÜRESİ 3-3 BİTTİ

Normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçta alınan 2-2'lik beraberlikle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında savunma arkasına sarkan Lamine Yamal, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Xavi Simons, kaleci Unai Simon'un müdahalesiyle yerde kalırken, Portakallar penaltı kazandı ve Simons topu ağlara gönderdi.