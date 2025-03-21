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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk'ten milli yıldıza övgü dolu sözler: "Takımın geleceği olduğunu gösterdi..."
Giriş Tarihi: 21.03.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 07:07

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk'ten milli yıldıza övgü dolu sözler: "Takımın geleceği olduğunu gösterdi..."

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında MacaristanRAMS Park'ta 3-1'lik skorla geçerek rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Millilerde Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu performanslarıyla öne çıkan isimler oldu. SABAH Spor'un usta yazarları; Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan milli yıldıza övgü dolu sözler geldi. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk’ten milli yıldıza övgü dolu sözler: Takımın geleceği olduğunu gösterdi...

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, RAMS Park'ta Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk’ten milli yıldıza övgü dolu sözler: Takımın geleceği olduğunu gösterdi...

Ay-Yıldızlılar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı ve 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk’ten milli yıldıza övgü dolu sözler: Takımın geleceği olduğunu gösterdi...

Milliler'e galibiyeti getiren golleri 9'da Okun Kökçü, 69'da Kerem Aktürkoğlu ve 73'te İrfan Can Kahveci kaydetti. Macaristan'ın golünü ise 25'te Schafer attı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk’ten milli yıldıza övgü dolu sözler: Takımın geleceği olduğunu gösterdi...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Türkiye – Macaristan mücadelesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk’ten milli yıldıza övgü dolu sözler: Takımın geleceği olduğunu gösterdi...

MUSTAFA ÇULCU: Hakem temaslı oyuna izin verdi

Maça önde baskı ve ayağa isabetli pas oyunu ile başladık, erken bulduğumuz gole kadar Macaristan'ı çıkarmadık. Golden sonra anlamsızca geriye yaslanınca Macarlar öne çıkmaya başladılar ve beraberliği buldular. Hakan Çalhanoğlu odaklı oyunumuzda ilk yarıda önde Barış, Kerem, Kenan atletik oyuncularımız istenilen topları alamadılar. Macarlar ikinci yarıya derin savunma ağırlıklı başladı. Kontrataklarla gol aradılar. Kaliteli ve yetenekli oyunlarımızla kalabalık merkez savunmayı özellikle sağ kanat ortalarıyla arka arkaya gelen gollerle açmayı ve öne geçmeyi bildik. Çıkana kadar Oğuz sağda, Kenan solda çok etkiliydi. Anlamlı bir galibiyetle rövanş ve tur için avantaj bizde.