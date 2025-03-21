Giriş Tarihi: 21.03.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
07:07
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk'ten milli yıldıza övgü dolu sözler: "Takımın geleceği olduğunu gösterdi..."
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı RAMS Park'ta 3-1'lik skorla geçerek rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Millilerde Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu performanslarıyla öne çıkan isimler oldu. SABAH Spor'un usta yazarları; Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan milli yıldıza övgü dolu sözler geldi. İşte haberin detayları…