Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk'ten milli yıldıza övgü dolu sözler: "Takımın geleceği olduğunu gösterdi..."

MUSTAFA ÇULCU: Hakem temaslı oyuna izin verdi

Maça önde baskı ve ayağa isabetli pas oyunu ile başladık, erken bulduğumuz gole kadar Macaristan'ı çıkarmadık. Golden sonra anlamsızca geriye yaslanınca Macarlar öne çıkmaya başladılar ve beraberliği buldular. Hakan Çalhanoğlu odaklı oyunumuzda ilk yarıda önde Barış, Kerem, Kenan atletik oyuncularımız istenilen topları alamadılar. Macarlar ikinci yarıya derin savunma ağırlıklı başladı. Kontrataklarla gol aradılar. Kaliteli ve yetenekli oyunlarımızla kalabalık merkez savunmayı özellikle sağ kanat ortalarıyla arka arkaya gelen gollerle açmayı ve öne geçmeyi bildik. Çıkana kadar Oğuz sağda, Kenan solda çok etkiliydi. Anlamlı bir galibiyetle rövanş ve tur için avantaj bizde.