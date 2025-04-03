Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Olaylı geçen derbinin ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını ve her iki ekibin derbi performansını değerlendirdi. İşte detaylar... AHMET ÇAKAR: YARI OTOMATİK SİSTEMİ ÇOK İLGİNÇ ''Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.'' ''Maça gelince.. G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı.'' ''HAKEM KARARLARI AÇISINDAN ENTERESAN BİR MAÇTI'' ''Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı.'' ''Kaan'ın ayağıyla uzaklaştırdığı top açık koluna çarptı, devam kararı doğru. Bir oyuncu topu ayağıyla uzaklaştırırken eline çarparsa penaltı olmaz. Kostic topu eliyle kesti, her ne kadar kolunu aşağı indirmeye çalışsa da kolu yine de açık. Karar doğru. Fakat belki de siz bu satırları okurken yarı otomatik sistem çok tartışılacak.'' ''SZYMANSKI EN AZ YARIM METRE İLERİDE'' Benim gördüğüm, Szymanski en az yarım metre ileride. Yardımcı hakem de ofsayt diye golü iptal etti ama ne hikmetse VAR golü geçerli sayıyor. Anlaşılır gibi değil. Cihan Aydın son 5-6 dakikaya kadar fena maç yönetmedi. Sonra bazı faul ve kart hataları yaptı. MUSTAFA ÇULCU: SAMAN ALEVİ GİBİ ''F.Bahçe saman alevi gibi başladı, çok top kaybetti, ön alana yerleşemedi, çabuk söndü. G.Saray kontrolü ele aldı, golü buldu. Mourinho 3 G.Saray maçından iki mağlubiyet, 1 beraberlikle çıktı. Kendini sorgulamalı.'' ''Cihan Aydın maçın hemen başında Çağlar'ın ayağına basan Lemina'ya net sarı göstermeliydi. Maçın başı diye karta girmedi. Lakin 12. dakikada Talisca'ya faulünde net sarı çıkarmalıydı, yine pas geçti. 15'te Kaan Ayhan'ın bilerek oynadığı, sağ ayakla vurduğu kendi topu, sol koluna geldi penaltı olmaz.'' ''G.SARAY'IN PENALTISI DOĞRU, TEKNOLOJİYE GÜVENMEK ZORUNDAYIZ'' ''Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğru karar. Kostic'in sağ kolu bedeninden açık genişlemiş bir durumda. İlk yarı biterken Çağlar'ın faulü sarı kart olmalıydı. Uzatma dakikalarında Syzmanski santimlerle topun gerisinde, golde ofsayt yok. Çıplak gözün tespit etmesi zor, teknolojiye güvenmek zorundayız.'' ''Maçın sonuna doğru saha içi ve dışı karıştı. Saha içi sarı kartlarla sakinleşti, hakem tarafından kontrol altına alındı. Ama saha kenarı bir türlü sakinleşmeyince hakem oyunu durdurdu, yardımcılarını yanına aldı. Saha kenarını disiplini edilmesini sakin sakin bekledi.'' ''90+11'DE SKRINIAR'IN POZİSYONUNA PENALTI VERİLEBİLİRDİ'' ''Sonra G.Saray kulübesinden Kerem ve Barış'a, F.Bahçe kulübesinden Mert Hakan'a kırmızı çıkardı. 90+11'de Skriniar'a yapılan harekete penaltı verebilirdi. Osimhen'e kırmızı göstermeliydi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra da olsa Mourinho'ya kırmızı kart verilmesi doğru karar.'' LEVENT TÜZEMEN: MOURINHO İKİNCİ KEZ DİZ ÇÖKTÜ ''Galatasaraylı oyuncular ve Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinden sonra kupadaki Fenerbahçe düellosunu belli ki onur maçı kabul etmişler. Özellikle ilk yarıda G.Saray, F.Bahçe'ye karşı 2-0'lık ağır bir üstünlük kurdu. Eğer Barış Alper vuruş becerisi kaliteli bir oyuncu olsaydı soyunma odasına G.Saray çok ağır bir skorla girerdi.'' ''F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat skorun büyümesini engelledi. Okan Buruk'un, Mourinho'ya Kadıköy'de ikinci kez diz çöktürmesi hem kendisi adına başarı yaratırken öz güveninin de tekrar geri kazanılmasını sağladı.Okan hocanın tek forvetle derbiye başlaması, çok akılcıydı.'' ''OKAN HOCA KULÜBEDE SAKİN KALDI'' ''Orta alanı Torreira-Lemina ve Sara'dan kurdu. Torreira ve Sara etkili ve dikkatli futbol oynarken Lemina ciddi top kayıpları yaptı ve gereksiz faullere neden oldu. Osimhen attığı ilk golde topa resmen mermi hızında vurdu. Maç boyunca kendisini yıpratmaya çalışan F.Bahçelilere karşı dimdik ayakta kalmaya çalıştı, mücadeleden asla kaçmadı. Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı.'' ''Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı için ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır.'' BÜLENT TİMURLENK: ASLAN'IN NE YAPACAĞI 10 DAKİKADA BELLİ OLDU ''Dört gün önce Beşiktaş deplasmanının ilk yarısında 4 kez rakip ceza sahası içinde buluşuyor ve sadece 3 hücumda kalıyorsan Kadıköy'e gelirken kafaları sıfırlamış ve armanın da formanın da ne olduğunu aynanın karşısına geçip bakmış olman lazım. Galatasaray'da başta teknik direktör Okan Buruk ve tüm takımın bu özeleştiriyi yaptığı ve son 3 sezonda psikolojik üstünlük kurduğu bu deplasmanda ne oynayacağı ilk 10 dakikada belli oldu.'' ''Ön alan presinde ayarı yükselttiklerinde Fenerbahçe geriden oyun kuramaz hale geliyor, ev sahibi Fred dışında orta sahada hep iki eksik kalıyordu. Osimhen'in nefis golü ve penaltının öncesinde de sonrasında bulduğu pozisyonlarla ilk 45 dakikada 5 gol de atabilirdi. Sara kendine gelmiş, Lemina sertlik getirmiş, Davinson geride kuş uçurtmuyor, Eren hatasız oynuyordu.'' ''Devreye 2-1 girebilmek Mourinho'nun takımı için piyango gibiydi ama soyunma odasından da aynı dağınıklıkla geldiler. Lemina'nın sakatlığı sonrasında bile orta sahayı alamadıkları oyunda Galatasaray farkı 2, 3'e çıkarmamak için adeta kendi içinde yarıştı. Barış, Lucas ve Sara'nın kaçırdığı pozisyon sayısı bir elin parmaklarından fazla… Olayları başlatan - Net izlemeden yorum yapılmaz- sorumlu kim? Kimse camialarına hesap versinler. Okan Buruk aylardır süren psikolojik harpte Mourinho'yu bir kez daha imha etti. Yarı finale çıkmak kazanan taraf için domino etkisi yaratacak gibiydi… Öyle de olacak gibi duruyor...'' ALİ GÜLTİKEN: JOSE MOURINHO'YA DERS VERDİ ''Galatasaray son haftalardaki dalgalanmalardan önemli dersler çıkarmış. Kendi ayarlarına dönmenin en doğru şey olacağına da kanaat getirmiş. Okan Hoca'nın geçen sezonlardaki başarılarında oluşturduğu çok doğru bir sistem vardı. Bu sistem sahada tıkır tıkır işledi ve sahada karşılığın bularak her zaman Galatasaraylıları mutlu etti. Bu sezon Okan Hoca'nın iki santrforla yaptığı denemeler, mecburen üçlü savunmaya dönüşü ve oyuncu tercihlerinin sürekli değişimi bu sene oyun gücü olarak sahaya yansımadı. Şampiyonluk oyunlarının çok gerisinde kaldı.'' ''Dün akşam kupa maçında Fenerbahçe karşısına tekrar eskiye dönerek çıkması, takımı işler hale getirdi. Orta alandaki üçlü oyun ve önde Osimhen'le tek santrfor tercihi, kanatlarda Barış ve Yunus'la beraber Galatasaray'ı, Fenerbahçe karşısında çok daha üstün bir noktaya taşıdı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki iki gol ve büyük üstünlük kurması belki bu sezonun en iyi Galatasaray oyunlarından bir tanesini ortaya çıkardı.'' ''MOURINHO'NUN SINIFTA KALDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'' ''Fenerbahçe'nin özellikle Talisca ve En-Nesyri ile oyuna başlama tercihi Fenerbahçe için büyük yanlıştı.. Önce bu tercih için sonra da bu tercihine uzun süre seyirci kaldığı için Mourinho'nun da sınıfta kaldığını çok net söyleyebiliriz. İki forvetten birinin mutlaka Dzeko olması gerekirdi. Okan Hoca üç yıldır bütün derbilerin tamamına yakınını çok doğru oynayan bir teknik adam olarak Mourinho'ya da bir kez daha ders verdi. Hem oyun tercihi hem de sistem tercihi olarak bu maçı istediği noktaya getirip galibiyeti aldı.'' GÜRCAN BİLGİÇ: MOURINHO'NUN 11 SEYİRCİSİ VARDI SAHADA ''Böyle derbilerin sırrı, büyük futbolcuların maça ağırlıklarını koymasıdır. Mourinho'nun 11 seyircisi vardı sahada, Okan Buruk'un ise kahramanları. Bir önceki maçın 'aman berabere bitsin' Galatasaray'ı yerine, önde basıp, hücumda doğru eşleşmeler ile Fenerbahçe'yi çaresiz bırakan takım vardı. Hiçbir yanıt veremediler bu organizasyona. ''Bir fazla orta saha ile oynayan rakibinin orta saha hakimiyetine son vermek için hamle yapmadığı gibi Mourinho, ikinci yarıda da sanki her şey yolundaymış gibi değişikliği bile düşünmedi. Halbuki, ofsayt çizgisinden, milimle gelen gol ile birlikte, ikinci 45 için umut enerjisini yakalamışlardı. Fred ve Skriniar dışında topu isteyen, bir şeyler yapmak için sorumluluk alan da bulamadılar. Ne zaman ki Edin Dzeko oyuna girdi, 'buraların kralı benim' dedi, o andan itibaren doğru ve etkili şekilde gelmeye başladılar rakip kaleye. '' ''İKİNCİ KEZ OKAN BURUK'U İPTEN ALDI'' ''Maçın taktik analizini çok tartışırız. Barış Alper'in şutu direkten dönmese başka şeyler konuşacaktık, Davinson gol çizgisi üzerinden topu çıkarmasa başka şey… Ama süreç, Mourinho'nun ikinci kez Okan Buruk'u ipten almasıyla sonuçlandı. İlk Kadıköy yenilgisinde şampiyonlar Ligi'nden elenmiş rakibine hayat öpücüğü verdi, şimdi derbi yenilgisiyle gelip tartışıldığı dönemde… Sistemi rakibe pozisyon vermemek üzerine kurulmuş, ilk yarıda iki gol dışında üç net kaçanı var Galatasaray'ın. Durumu değiştiren bir gol mü? Ya da devreye başlarken yapacağın hamle 'böyle devam edin' mi? Mourinho bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına borçluydu. Şimdi bu kırılgan taraftarın önüne puan farkını üçe indirmek için çıkacak. Böyle bir kadro ancak bu kadar kötü yönetilip, yönlendirebilir. Tam 'özel biri'ne göre bir durum.''