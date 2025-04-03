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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ''90+11'de Skriniar'ın pozisyonuna...''
Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 07:01

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ''90+11'de Skriniar'ın pozisyonuna...''

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde olaylı bir derbi oynandı. Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonunda yaşanan kavgaların yanı sıra maç içerisinde de tartışmalı pozisyonlar yer aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken dev derbiyi ve hakem kararlarını kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

Olaylı geçen derbinin ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını ve her iki ekibin derbi performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

AHMET ÇAKAR: YARI OTOMATİK SİSTEMİ ÇOK İLGİNÇ

''Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

''Maça gelince.. G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

''HAKEM KARARLARI AÇISINDAN ENTERESAN BİR MAÇTI''

''Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı.''