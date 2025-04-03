Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ’’90+11’de Skriniar’ın pozisyonuna...’’

''HAKEM KARARLARI AÇISINDAN ENTERESAN BİR MAÇTI''

''Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı.''