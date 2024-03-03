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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun'un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 20:46

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun'un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü devam ederken Cenk Tosun yerde kaldıktan sonra penaltı beklemişti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun’un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü devam ederken Cenk Tosun yerde kaldıktan sonra penaltı beklemişti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun’un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasındaki dev derbide Beşiktaş evinde lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun’un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

AMARTEY 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 2 maç sonra 11'de yer buldu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun’un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında orta sahada görev yapan Amartey, İstanbulspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun’un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

Ganalı futbolcu, Gedson Fernandes'in yokluğunda 11'e dönerken, orta sahada görev aldı.

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