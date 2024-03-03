Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Cenk Tosun’un pozisyonu Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vurdu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü devam ederken Cenk Tosun yerde kaldıktan sonra penaltı beklemişti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...