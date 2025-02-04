Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
07:11
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! ''İki büyük hatası var''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alınan 3 puanla yoluna doludizgin devam eden Cimbom, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı da korudu. Buna karşın zorlu karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon da yaşandı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk sarı-kırmızılıların performansını ve hakem kararlarını kaleme aldı. İşte detaylar...