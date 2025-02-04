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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! ''İki büyük hatası var''
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:11

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! ''İki büyük hatası var''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alınan 3 puanla yoluna doludizgin devam eden Cimbom, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı da korudu. Buna karşın zorlu karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon da yaşandı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk sarı-kırmızılıların performansını ve hakem kararlarını kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! ’’İki büyük hatası var’’

Trendyol Süper Lig'in 22.haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! ’’İki büyük hatası var’’

Ahmed Kutucu'nun attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Galatasaray 6 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! ’’İki büyük hatası var’’

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk sarı-kırmızıların maç performansını kaleme aldı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! ’’İki büyük hatası var’’

AHMET ÇAKAR: BU TÜR MAÇLAR ZORDUR

''G.Saray için kritik bir maçtı. Sonuçta bir deplasman ve G.Antep haftalardır kendi sahasında yenilmiyor. G.Saray'ı sezon başından beri rakip kaleye götüren Yunus Akgün sakat, Barış Alper ise ilk 11'de yoktu. Bu tür maçlar gerçekten zordur. Maçın başında G.Saray, Ahmed Kutucu'nun vuruşu ile öne geçti. Aslında böyle bir gol, beklenen bir gol değil. Ondan sonra G.Saray'ın iyi oynadığını söyleyemeyiz.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! ’’İki büyük hatası var’’

''Her ne kadar G.Saray kendi kalesinde pozisyon görmese de dengeli bir oyun oldu. Ama izlemeye alıştığımız G.Saray'ın hücum aksiyonlarından hiçbirini göremedik. İkinci yarı çok kritik bir pozisyon var. Osimhen kaleye vuracağına Ahmed Kutucu'nun önüne bıraktı ama Ahmed iyi vuramadı. İyi vursa belki de son dakikalardaki stresin hiçbirini yaşamayacaklardı. Osimhen inanın çok yalnız. Ne destek ne orta ne de pas var. Buna rağmen bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor. Sonuçta G.Saray kazandı, artık kazanmak önemli. Adana maçına Barış Alper, Torreira, Abdülkerim ve Muslera cezalı olarak çıkamayacak''

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