Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! ’’İki büyük hatası var’’

''Her ne kadar G.Saray kendi kalesinde pozisyon görmese de dengeli bir oyun oldu. Ama izlemeye alıştığımız G.Saray'ın hücum aksiyonlarından hiçbirini göremedik. İkinci yarı çok kritik bir pozisyon var. Osimhen kaleye vuracağına Ahmed Kutucu'nun önüne bıraktı ama Ahmed iyi vuramadı. İyi vursa belki de son dakikalardaki stresin hiçbirini yaşamayacaklardı. Osimhen inanın çok yalnız. Ne destek ne orta ne de pas var. Buna rağmen bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor. Sonuçta G.Saray kazandı, artık kazanmak önemli. Adana maçına Barış Alper, Torreira, Abdülkerim ve Muslera cezalı olarak çıkamayacak''