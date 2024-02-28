Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği milli yıldızın depresyona girdiği ve o sürpriz takıma kiralık olarak gideceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...