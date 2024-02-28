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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 18:57

Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği milli yıldızın depresyona girdiği ve o sürpriz takıma kiralık olarak gideceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği milli yıldızın depresyona girdiği ve o sürpriz takıma kiralık olarak gideceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile patlamaka yaşayan Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

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Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

Barcelona ile kıyasıya transfer rekabetine giren İspanyol devi Real Madrid, milli yıldızı renklerine bağlamıştı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

Gerçekleşen bu transferde Fenerbahçe 20+10 milyon Euro bonservis kazanmış ve sonraki satıştan %20 pay alma hakkı elde etmişti.

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Madrid ekibine transfer olduktan sonra art arda ciddi sakatlıklar yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, 106 gün ve 16 maç takımından uzak kalmıştı.

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