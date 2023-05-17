Giriş Tarihi: 17.05.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 19:47

Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, 76 puanla zirvede yer alıyor. İstanbulspor galibiyeti ile birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark atan sarı-kırmızı ekip aynı zamanda yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Buruk'un sisteminde oynadıkları futbolla yıldızlarını daha da parlatan yetenekli futbolculara birçok teklif gelirken o Avrupa devi takım, eski Fenerbahçeli oyuncunun yerine Cimbom'un yıldızına göz koyduğu öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...