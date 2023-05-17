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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 19:47

Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, 76 puanla zirvede yer alıyor. İstanbulspor galibiyeti ile birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark atan sarı-kırmızı ekip aynı zamanda yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Buruk'un sisteminde oynadıkları futbolla yıldızlarını daha da parlatan yetenekli futbolculara birçok teklif gelirken o Avrupa devi takım, eski Fenerbahçeli oyuncunun yerine Cimbom'un yıldızına göz koyduğu öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray’ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, 76 puanla zirvede yer alıyor. İstanbulspor galibiyeti ile birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark atan sarı-kırmızı ekip aynı zamanda yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Buruk'un sisteminde oynadıkları futbolla yıldızlarını daha da parlatan yetenekli futbolculara birçok teklif gelirken o Avrupa devi takım, eski Fenerbahçeli oyuncunun yerine Cimbom'un yıldızına göz koyduğu öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray’ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, yıldız dolu kadrosu ile ligde liderliği bırakmıyor.

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Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray’ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

Son olarak ligin kritik virajında İstanbulspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray’ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

Bu skorla beraber puanını 76'ya yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, 68 puandaki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 8 puan üstünde 1. sırada yer aldı.

Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray’ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...

14. haftada Fenerbahçe'den devraldığı zirve koltuğunu hala bırakmayan Cimbom, sarı-laciverlti ekibin olası Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Sivasspor'u yenerse, şampiyonluğunu ilan edecek.

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