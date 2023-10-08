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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan şok sözler! "Bu lig teneke ligi"
Giriş Tarihi: 08.10.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 18:40

Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan şok sözler! "Bu lig teneke ligi"

Son dakika haberi: Süper Lig'de 8. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in istifa ettiği ve seçim kararı alan Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u Aboubakar ve Ghezzal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Protestoların yaşandığı maçta A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmayla alakalı çok çarpıcı sözler söyledi. İşte o ifadeler...

Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu’dan şok sözler! Bu lig teneke ligi

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Protestolarla karşı karşıya kalan ve teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği Beşiktaş, bugün İstanbulspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu’dan şok sözler! Bu lig teneke ligi

BEŞİKTAŞ 2 GOLLE GÜLDÜ

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçında Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk yarıyı Aboubakar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu’dan şok sözler! Bu lig teneke ligi

Beşiktaş, ikinci yarıda 90. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu’dan şok sözler! Bu lig teneke ligi

GHEZZAL UZUN SÜRE SONRA GOLLE TANIŞTI

Rachid Ghezzal, 14 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Alanyaspor maçından sonra Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu’dan şok sözler! Bu lig teneke ligi

TARAFTARDAN SESSİZ PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın ilk 5 dakikasında sessizliğe bürünerek, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, sessiz protesto sonrası mücadelenin 6. dakikasından itibaren tezahürat yapmaya başlayarak siyah-beyazlılara destek olmaya devam etti.

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