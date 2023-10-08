Giriş Tarihi: 08.10.2023 18:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
18:40
Son dakika haberi: Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan şok sözler! "Bu lig teneke ligi"
Son dakika haberi: Süper Lig'de 8. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in istifa ettiği ve seçim kararı alan Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u Aboubakar ve Ghezzal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Protestoların yaşandığı maçta A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmayla alakalı çok çarpıcı sözler söyledi. İşte o ifadeler...