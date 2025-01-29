Giriş Tarihi: 29.01.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
20:13
Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Serdal Adalı yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiran yıldız golcü için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...