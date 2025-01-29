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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:13

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Serdal Adalı yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiran yıldız golcü için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte transferlerini yapmak için görüşmelerini hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, Süper Lig'in yıldız golcüsüne talip oldu. İşte flaş transfer iddiasının detayları...

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...

Ligde son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezonun flaş takımlarından Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...

İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, kadrosuna hamleler yapmak adına görüşmelererini hızlandırdı.

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor! Attığı gollerle bu sezon fırtınalar estiriyor...

SERDAL ADALI YÖNETİMİ İLK TRANSFERİNİ YAPIYOR

İlk iş olarak Solskjaker'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş yönetimi, ilk transferini de yapmak istiyor.

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