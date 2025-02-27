Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:17
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...
Son dakika haberi: Beşiktaş, başkan Serdal Adalı sonrası sahada iyi sonuçlar almaya başlasa da saha dışında sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya. Buna göre Siyah-beyazlılar, Denetim Kurulu raporunu yayınladı, SABAH Spor gerçeklere ulaştı. Yayınlanan 127 sayfalık raporda oyuncu ücretlerinden stadyum harcamalarına kadar pek çok bilgi yer aldı. İşte detaylar...