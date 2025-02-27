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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:17

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Son dakika haberi: Beşiktaş, başkan Serdal Adalı sonrası sahada iyi sonuçlar almaya başlasa da saha dışında sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya. Buna göre Siyah-beyazlılar, Denetim Kurulu raporunu yayınladı, SABAH Spor gerçeklere ulaştı. Yayınlanan 127 sayfalık raporda oyuncu ücretlerinden stadyum harcamalarına kadar pek çok bilgi yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkışa geçmiş ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Siyah-beyazlılar, başkan Serdal Adalı sonrası sahada yeniden iyi sonuçlar almaya başlasa da saha dışında acı tabloyla karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Buna göre Beşiktaş Kulübü, 30 Kasım 2024 tarihli Denetim Kurulu raporunu yayınladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Çok tartışılan son 1 yılını araştıran rapor, oldukça çarpıcı noktalar barındırıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

SABAH SPOR ÖNE ÇIKANLARI DERLEDİ

SABAH Spor, 127 sayfalık Denetim Kurulu'nun hazırladığı rapordan öne çıkan başlıkları derledi.

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