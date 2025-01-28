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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 17:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:28

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...

Son dakika haberi: Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğindeki Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, dün sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i gündemine almış, bitme noktasına gelen transfer bugün iptal olmuştu. Kartal'da takımdan ayrılacak oyuncuların da planı yapılırken, beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere. Genç yıldız ile yollar ayrılıyor. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...

Siyah-beyazlıların transfer gündemi oldukça sıcak geçerken, dün Cengiz Ünder'in kiralanması gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...

CENGİZ TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe'de bekleneni veremediği için süre alamayan Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi bugün iptal oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...

Kulüp, milli oyuncunun transferinde mali şartlarda anlaşma sağlayamadı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...

AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR

Öte yandan takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuların da durumu merak edilirken, beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere.

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