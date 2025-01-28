Giriş Tarihi: 28.01.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
18:28
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer sonrası beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Tarih belli oldu...
Son dakika haberi: Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğindeki Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, dün sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i gündemine almış, bitme noktasına gelen transfer bugün iptal olmuştu. Kartal'da takımdan ayrılacak oyuncuların da planı yapılırken, beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere. Genç yıldız ile yollar ayrılıyor. İşte flaş haberin detayları…