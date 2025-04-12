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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 21:36

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım zorlu maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. Kartal, bu sonuçla birlikte ligde son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Beşiktaş taraftarıkarşılaşmanın ardından oyunculara ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi. Beşiktaş takımı, Stadyumu terk etmeyen taraftarlar için yeniden zemine çıktı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Kartal, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş bu sonucun ardından son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kartal, Gaziantep, Konyaspor ve Başakşehir'e mağlup olurken, Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı

Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri bu süreçte sadece Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup edebilmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Siyah-beyazlı takımda Ernest Muçi sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Yıldız ismin yerine 27. dakikada Joao Mario oyuna dahil oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı

ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSINI KAÇIRDI
Beşiktaş, ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Kartal, Samsunspor'un kaybettiği haftada 3. olma şansını kaçırdı.