Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
21:36
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım zorlu maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. Kartal, bu sonuçla birlikte ligde son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Beşiktaş taraftarıkarşılaşmanın ardından oyunculara ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi. Beşiktaş takımı, Stadyumu terk etmeyen taraftarlar için yeniden zemine çıktı. İşte haberin detayları...