SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın 11’ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı açıklamada maç kadrosunun basına sızdırıldığı için isyan ederek, "İçeriden kimden alıyorlar bilmiyoruz ama çalıştığımız şeyi bir gün sonra basında görüyoruz. Victor'un Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği yoktu" demişti. Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, bugünkü yazısında Okan Buruk'un o sözlerine cevap vererek, Galatasaray'ın kadrosunu önceden basınla paylaşanları açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...