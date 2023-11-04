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Giriş Tarihi: 04.11.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 10:22

SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın 11'ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı açıklamada maç kadrosunun basına sızdırıldığı için isyan ederek, "İçeriden kimden alıyorlar bilmiyoruz ama çalıştığımız şeyi bir gün sonra basında görüyoruz. Victor'un Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği yoktu" demişti. Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, bugünkü yazısında Okan Buruk'un o sözlerine cevap vererek, Galatasaray'ın kadrosunu önceden basınla paylaşanları açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın 11’ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı açıklamada maç kadrosunun basına sızdırıldığı için isyan ederek, "İçeriden kimden alıyorlar bilmiyoruz ama çalıştığımız şeyi bir gün sonra basında görüyoruz. Victor'un Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği yoktu" demişti. Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, bugünkü yazısında Okan Buruk'un o sözlerine cevap vererek, Galatasaray'ın kadrosunu önceden basınla paylaşanları açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın 11’ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın 11’ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

TRABZONSPOR'A YAKLAŞTI

Sarı-Kırmızılılar, bu galibiyetle ligdeki galibiyet serisini de 10 maça çıkardı. Aslan ayrıca bu sezon ligde 11 maçta topladığı 31 puanla tarihinin en yüksek puan aldığı dönemini yaşamaya devam etti.

SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın 11’ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon oynanan 11 maçın da ilk yarısında kalesini gole kapattı. Bu alanda zirve ise 1978-79 sezonunda 16 maçta da ilk yarıda gol yemeyen Trabzonspor var.

SON DAKİKA HABERİ: Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın 11’ini sızdıranları açıkladı! Okan Buruk isyan etmişti

ZAHA EVİNDE COŞTU

Attığı iki golle maçın kahramanı olan Wilfried Zaha, performansı ile de mücadeleye damga vurdu. İlk 45 dakikada 8 çalım girişiminin beşinden başarı ile ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu, ağları da havalandırdı. Bu sezon G.Saray'da maçın genelinde 5 çalım atabilen oyuncu yoktu.

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