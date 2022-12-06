Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
13:00
Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...
Son dakika haberleri: Hollanda ekibi Fortuna Sittard formasını giyen Burak Yılmaz, dün Adana Demirspor'a karşı oynanan hazırlık maçında 1 asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Tecrübeli oyuncu hakkında çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Burak Yılmaz'ı isteyen Süper Lig ekibi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...