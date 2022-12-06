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Haberler Galeri Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 13:00

Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...

Son dakika haberleri: Hollanda ekibi Fortuna Sittard formasını giyen Burak Yılmaz, dün Adana Demirspor'a karşı oynanan hazırlık maçında 1 asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Tecrübeli oyuncu hakkında çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Burak Yılmaz'ı isteyen Süper Lig ekibi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...

Fransa'da Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, dün oynanan hazırlık maçında Adana Demirspor karşısında 1 asiste imza attı.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...

Bir dönemler Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da da forma giyen tecrübeli oyuncu için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...

LILLE'DE MÜTHİŞ PERFORMANS VE ŞAMPİYONLUK

Lille'de 72 resmi maçta forma giyen Burak Yılmaz, 25 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncu, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...

Dünya Kupası giden yolda kaçırdığı penaltı sonrası maçın ardından Milli kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz daha sonra Fortuna Sittard'a sürpriz bir imza attı.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz Süper Lig’e dönüyor! Transfer için düğmeye basıldı...

Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak edilen Burak Yılmaz için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

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