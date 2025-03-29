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Haberler Galeri Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu'dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ''Bana göre Talisca'nın pozisyonu...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:11

Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu'dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ''Bana göre Talisca'nın pozisyonu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu 4 golle mağlup ederek puanını puanını 65'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Anderson Talisca'nın penaltı pozisyonu ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi hakkında flaş yorumlar yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu’dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ’’Bana göre Talisca’nın pozisyonu...

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Bodrum FK'yı 4 golle geçti ve derbi öncesi hata yapmadı.

Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu’dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ’’Bana göre Talisca’nın pozisyonu...

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, maçtaki penaltı pozisyonlarını ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kaleme aldı. İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu’dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ’’Bana göre Talisca’nın pozisyonu...

AHMET ÇAKAR: F.BAHÇE İÇİN HER ŞEY ÇOK OLAY OLDU

''F.Bahçe için adeta bir antrenman maçı oldu. Bodrum kalesinde, hayatında ilk defa Süper Lig'de oynayan 18 yaşında genç bir kaleci vardı. İlk 11'den 3 oyuncu kenarda, centilmen oynayan bir Bodrum ve beyefendi bir seyirci. Şartlar böyle olunca da F.Bahçe için her şey çok kolay oldu. Önce Oğuz Aydın'dan bahsedeyim… Türk futbolu, önemli bir genç oyuncu kazandı.''

Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu’dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ’’Bana göre Talisca’nın pozisyonu...

''Ve kaleci İrfan Can Eğribayat! Şu anda Uğurcan Çakır ile birlikte Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri. Ama ne yazık ki Milli Takım'da yok. Yusuf Akçiçek de tıpkı Oğuz Aydın gibi kazanılmak üzere…''

Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu’dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ’’Bana göre Talisca’nın pozisyonu...

''F.Bahçe, oyuna Skriniar'ın attığı kafa golü ile galip başladı. İlerleyen dakikalarda Talisca'nın hatası ile penaltı geldi. İçeri kesilen topa gereksiz şekilde elini uzatıp dokunuverdi. Ama hemen ardından Oğuz Aydın F.Bahçe'yi tekrar öne geçirdi, belki de maç orada bitiverdi. Sonuçta F.Bahçe'nin kazanmasını beklediğimiz bir maçtı, ağır favoriydi ve sorunsuz geçip bugünkü Beşiktaş-G.Saray maçını bekleyemeye koyuldular. ''