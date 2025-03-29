Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
08:11
Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu'dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ''Bana göre Talisca'nın pozisyonu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu 4 golle mağlup ederek puanını puanını 65'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Anderson Talisca'nın penaltı pozisyonu ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi hakkında flaş yorumlar yaptı. İşte detaylar...