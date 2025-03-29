Son dakika haberi: Çakar ve Çulcu’dan Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna flaş yorum! ’’Bana göre Talisca’nın pozisyonu...

AHMET ÇAKAR: F.BAHÇE İÇİN HER ŞEY ÇOK OLAY OLDU

''F.Bahçe için adeta bir antrenman maçı oldu. Bodrum kalesinde, hayatında ilk defa Süper Lig'de oynayan 18 yaşında genç bir kaleci vardı. İlk 11'den 3 oyuncu kenarda, centilmen oynayan bir Bodrum ve beyefendi bir seyirci. Şartlar böyle olunca da F.Bahçe için her şey çok kolay oldu. Önce Oğuz Aydın'dan bahsedeyim… Türk futbolu, önemli bir genç oyuncu kazandı.''