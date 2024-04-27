Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

İspanyol basınından yansımalar şu şekilde:

EL PAIS: Arda Güler'in iz bırakmasına çok az şey yetiyor. Bu sezonki flaş anları unutulmaz: Osasuna'ya karşı altı dakikada sahanın ortasından üst direğe bir şut, iki dakikada Celta'ya karşı bir gol. Sociedad karşısında yarım saat geçmeden tekrardan bir gol.