Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 13:11

Son dakika haberi: Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real SociedadAra Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası genç yıldıza övgüler yağarken, bu performansı dış basına yansıdı. İspanyol basını, Arda ile ilgili birçok manşete imza atarken, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i bir konuda uyardığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı Ara Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası genç yıldıza övgüler yağarken, bu performansı dış basına yansıdı. İspanyol basını, Arda ile ilgili birçok manşete imza atarken, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i bir konuda uyardığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

Arda Güler, Real Madrid'de aldığı süreleri iyi değerlendirmeye devam ediyor. Milli futbolcu çok kısa süreler aldığı maçlarda yeteneklerini sergilemiş ve Celta Vigo ile Santiago Bernabeu'da oynana maçta La Liga'daki ilk golünü atmıştı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

Real Sociedad ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti. 68 dakika sahada kalan ve maçın adamı olan Arda Güler'e karşılaşmanın ardından Ancelotti'den bir konuda uyarı geldi.

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

İSPANYOL BASININDAN YANSIMALAR

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla LaLiga'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada attığı golle galibiyeti getirmesi geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını, Türk futbolcuyu manşetlere çıkardı.

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor

İspanyol basınından yansımalar şu şekilde:

EL PAIS: Arda Güler'in iz bırakmasına çok az şey yetiyor. Bu sezonki flaş anları unutulmaz: Osasuna'ya karşı altı dakikada sahanın ortasından üst direğe bir şut, iki dakikada Celta'ya karşı bir gol. Sociedad karşısında yarım saat geçmeden tekrardan bir gol.

SON DAKİKA