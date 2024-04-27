Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
13:11
Son dakika haberi: Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı: Bir daha yapma | İspanya onu konuşuyor
Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı Ara Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası genç yıldıza övgüler yağarken, bu performansı dış basına yansıdı. İspanyol basını, Arda ile ilgili birçok manşete imza atarken, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i bir konuda uyardığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...