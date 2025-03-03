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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cuesta'nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:00

Son dakika haberi: Cuesta'nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Osimhen (2) ve Davinson Sanchez ile goller bulan Cimbom, Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic'in gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zirve yarışı iyice kızıştı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını yorumladı. Yazarlardan Cuesta ile Can Keleş arasındaki penaltı pozisyonu için iki ayrı yorum geldi. İşte detaylar..

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Son dakika haberi: Cuesta’nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 3-3 sona erdi. Bu sonuçla üst üste iki maçta puan kaybı yaşayan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmesiyle iki takım arasındaki puan farkı 4'e indi.

Son dakika haberi: Cuesta’nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...

SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de tartışmalı kararları değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

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Son dakika haberi: Cuesta’nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...

LEVENT TÜZEMEN: Dürüst-Albayrak göreve davet edilmeli

G.Saray, kazanan takım olma hüviyetinden, hızla uzaklaşıyor. Sadece pozisyon üretmek için Osimhen'e uzun top atarak bir maçı götüremezsiniz. Arada sırada duran topla da gol buluyorsunuz… Okan Hoca maalesef tükenmişlik sendromu içinde çırpınıp duruyor. Oyun geliştirme adına B planı da C planı da yok. Kendine olan güvenini yitirmiş.

Son dakika haberi: Cuesta’nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...

"G.SARAY'A ÖZEL OLARAK BİLENİYOR..."

G.Saray ilk yarıyı kötü oynasa da iki tane net gol kaçırsa da 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa'nın ataklarında da kaleci Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Yani G.Saray'ın ilk 45'te atanı da tutanı da görevlerini yaptı. Kasımpaşa yıllardır, G.Saray'a özel olarak bileniyor, futbolcular müthiş motive oluyor, özellikle Hajradinovic her G.Saray maçında sahne alıyor. Okan Hoca, Kasımpaşa'nın bu özelliğini bilmesine rağmen oyuncularını maça maalesef kafa olarak yeterli hazırlayamamış.

Son dakika haberi: Cuesta’nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...

"İKİ BERABERLİK HAKKI KALDI"

Okan Hoca'nın kafası o kadar dalgın ki G.Saray 2-1 geriye düşüyor, iki dakikada art arda goller atıp öne geçiyor, takım öne geçip iyi oynuyor, Kasımpaşa sinmiş, savunmadan çıkamıyor birden bire şapkadan tavşan çıkarır gibi Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıp takımın dengesini bozuyor. İyi oynayan takıma neden dokunuyorsun? Sakatlık yok, beni çıkar diyen yok! Oyunun sonuna da şaka gibi bal yapmayan Yusuf Demir'i alıyorsun! Bir pozisyonda Ahmed'e pas vermesi gerekirken 'golü ben atayım, kral olayım' diyerek şut çekiyor. G.Saray'ın önünde iki beraberlik alacak hakkı kaldı. Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor.