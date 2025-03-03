Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:00
Son dakika haberi: Cuesta'nın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu yorumladı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Osimhen (2) ve Davinson Sanchez ile goller bulan Cimbom, Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic'in gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zirve yarışı iyice kızıştı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını yorumladı. Yazarlardan Cuesta ile Can Keleş arasındaki penaltı pozisyonu için iki ayrı yorum geldi. İşte detaylar..