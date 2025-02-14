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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe'yi bekliyor
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:54

Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe'yi bekliyor

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namğlup lider Galatasaray ile zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. İki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. TFF önceki gün yaptığı toplantıda Yabancı hakem konusunu da masaya yatırdı. İşte toplantıda alınan o karar...

Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, rakibini yakından takip eden Fenerbahçe kısa bir süre sonra kozlarını paylaşacak.

Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

AVRUPA'DA FARKLI KAZANDI

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Anderlecht'i konuk etti. Etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve ikinci maç öncesi avantajlı bir skor aldı.

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Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

G.SARAY KABUSU YAŞADI

Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda Hollanda ekibine 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

Tur şansını zora sokan Aslan, İstanbul'daki karşılaşmada mücizevi bir geri dönüş yapması gerekecek.

Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

İki takımın Avrupa maçlarının ardından gözler yeniden Süper Lig'e döndü.

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