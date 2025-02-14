Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

AVRUPA'DA FARKLI KAZANDI

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Anderlecht'i konuk etti. Etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve ikinci maç öncesi avantajlı bir skor aldı.