Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:54
Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe'yi bekliyor
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namğlup lider Galatasaray ile zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. İki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. TFF önceki gün yaptığı toplantıda Yabancı hakem konusunu da masaya yatırdı. İşte toplantıda alınan o karar...