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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk'a flaş sözler: "Kendisini sorgulasın"
Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 07:02

Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk'a flaş sözler: "Kendisini sorgulasın"

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maçında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 3-1 öne geçtiği maçta Ukrayna temsilcisi ile 3-3 berabere kaldı. Cimbom, ilk 8 için son haftada Ajax deplasmanına gidecek. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayı yorumladı. Yazarlardan Tüzemen, maçın ardından Okan Buruk'a flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk’a flaş sözler: Kendisini sorgulasın

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından puanını 13 yaparken ilk 8'e girme şansını son maça bıraktı.

Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk’a flaş sözler: Kendisini sorgulasın

SABAH Spor yazarları, hem karşılaşmayı hem de Okan Buruk'un maç içerisindeki tercihlerini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

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Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk’a flaş sözler: Kendisini sorgulasın

MUSTAFA ÇULCU: Alkışlar VAR'a

Avrupa Ligi'nde hedefi olan bir takım maça nasıl başlaması gerekiyorsa öyle başladı Galatasaray, tribün desteğini de arkasına alarak… Mağlup duruma düşmelerine rağmen oyundan kopmayan rakibi ise beklemediği goller attı ve puan buldu. Dinamo Kiev'in böylesine pozisyon bulması, top rakipteyken Galatasaraylı oyuncuların geriye yaslanmalarındandı. FIFA'da sona gelmiş 43 yaşındaki Estonyalı Kristo Tohver'ı daha önce yönettiği ülke takımlarımızın maçlarından tanıyoruz.

Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk’a flaş sözler: Kendisini sorgulasın

"ÇİFTE STANDART OLDU"

Uluslar Ligi Cebelitarık-Lihtenştayn (2-2) maçında gösterdiği 14 sarı, 1 kırmızı kart ve 2 penaltı ile ilginç bir yönetim gösterdi. Dün de tuhaf kartların çıktığı kötü bir performans sergiledi.. Osimhen'in 31'deki vuruşunda kayarak topa hamle yapan Bilova'nın doğal konumdaki kapalı sol koluna temas eden top penaltı olmaz, devam kararı doğru. Shaparenko'nun 25'te Barış'ın ayağına basması sarı olmalıydı vermedi ama Barış rakibi Kabaiev'in ayağına basınca sarı gördü. Çifte standart oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk’a flaş sözler: Kendisini sorgulasın

"POZİSYON NET PENALTI"

Galatasaray'ın yediği ilk gol öncesi 2 nolu yardımcı hakemin önünden top taca çıkmış (tv görüntüleri) görünüyor ancak burada açı çok önemli, VAR da taç çizgilerinde kamera olmadığı için yardımcının kararına uymak zorunda kaldı ve gol geçerli sayıldı. Tymchyk ceza alanı içinde Barış'ı sarıp sarmalayıp yere indirdi, pozisyon net penaltı ancak hakem önce hatalı kararla Barış topu elle bilerek oynayıp gol atmaya çalıştı diye sarı gösterdi önceden sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç etti.

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