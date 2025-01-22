Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
07:02
Son dakika haberi: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı sonrası Okan Buruk'a flaş sözler: "Kendisini sorgulasın"
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maçında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 3-1 öne geçtiği maçta Ukrayna temsilcisi ile 3-3 berabere kaldı. Cimbom, ilk 8 için son haftada Ajax deplasmanına gidecek. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayı yorumladı. Yazarlardan Tüzemen, maçın ardından Okan Buruk'a flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar…