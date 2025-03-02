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Haberler Galeri Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza'yı geride bıraktılar...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 22:54

Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza'yı geride bıraktılar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26.haftasında Antalyspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Bu sonuçla beraber takımın Faslı yıldızı ve teknik direktör Jose Mourinho, yıllar sonra bir ilki başardı. En-Nesyri, Alex de Souza'yı, Mourinho ise Daum'u geride bıraktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza’yı geride bıraktılar...

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza’yı geride bıraktılar...

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu 3 golle mücadeleyi kazanmasını bildi.

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Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza’yı geride bıraktılar...

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 9'uncu dakikada Mert Müldür, 26'ncı dakikada Dusan Tadic ve 30'uncu Youssef En-Nesyri kaydetti.

Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza’yı geride bıraktılar...

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 61'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 4'e düşürdü.

Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza’yı geride bıraktılar...

Fenerbahçe, oynadığı son 18 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 46 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.