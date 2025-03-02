Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
22:54
Son dakika haberi: En-Nesyri ve Jose Mourinho yıllar sonra bir ilki başardı! Daum ve Alex de Souza'yı geride bıraktılar...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26.haftasında Antalyspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Bu sonuçla beraber takımın Faslı yıldızı ve teknik direktör Jose Mourinho, yıllar sonra bir ilki başardı. En-Nesyri, Alex de Souza'yı, Mourinho ise Daum'u geride bıraktı. İşte detaylar...