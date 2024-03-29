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Haberler Galeri Son dakika haberi: EURO 2024'ün favorisi belli oldu! Türkiye'nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 19:11

Son dakika haberi: EURO 2024'ün favorisi belli oldu! Türkiye'nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...

Son dakika haberi: Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Goal İngiltere, EURO 2024'ün favorisinia çıkladı. 24 takımın yer aldığı geniş listeye Türkiye A Milli Takımı'nın yeri damga vurdu. Goal'in belirlediği EURO 2024'ün favorisi ve o listede yer alan Türkiye'nin sırasını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: EURO 2024’ün favorisi belli oldu! Türkiye’nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...

Goal'in açıkladığı listeye göre, EURO 2024'ün favorisi belli oldu. İşte o liste...

Son dakika haberi: EURO 2024’ün favorisi belli oldu! Türkiye’nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...

24. Gürcistan

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Son dakika haberi: EURO 2024’ün favorisi belli oldu! Türkiye’nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...

23. Arnavutluk

Son dakika haberi: EURO 2024’ün favorisi belli oldu! Türkiye’nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...

22. Polonya

Son dakika haberi: EURO 2024’ün favorisi belli oldu! Türkiye’nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...

21. Sırbistan

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