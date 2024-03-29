Giriş Tarihi: 29.03.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
19:11
Son dakika haberi: EURO 2024'ün favorisi belli oldu! Türkiye'nin yeri görenleri şaşırttı: İşte o liste...
Son dakika haberi: Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Goal İngiltere, EURO 2024'ün favorisinia çıkladı. 24 takımın yer aldığı geniş listeye Türkiye A Milli Takımı'nın yeri damga vurdu. Goal'in belirlediği EURO 2024'ün favorisi ve o listede yer alan Türkiye'nin sırasını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...