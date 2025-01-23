Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
13:29
Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca'yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...
Son dakika haberi: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe öncelik olarak belirlediği stoper bölgesine Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı transfer etmişti. Sarı-lacivertlilerde sıradaki hedef hücum bölgesine bir takviye yapmak. Buna göre Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Talisca transferini sonuçlandırmak istiyor. İşte Brezilyalı yıldızın transferindeki son durum...