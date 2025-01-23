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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca'yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:29

Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca'yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...

Son dakika haberi: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe öncelik olarak belirlediği stoper bölgesine Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı transfer etmişti. Sarı-lacivertlilerde sıradaki hedef hücum bölgesine bir takviye yapmak. Buna göre Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Talisca transferini sonuçlandırmak istiyor. İşte Brezilyalı yıldızın transferindeki son durum...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca’yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca’yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...

Teknik patron Jose Mourinho'nun isteğiyle önceliğini stoper transferine veren Fenerbahçe iki isimle anlaşmaya varmıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca’yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...

Aston Villa'dan Diego Carlos ve Paris Saint-Germain'dan Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Kanarya'da rota bu kez hücuma çevrildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca’yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...

Ön tarafa yapacağı hamleyle hem taraflarlarına hem de Jose Mourinho'ya bir hediye vermek isteyen Fenerbahçe, rotayı Talisca'ya çevirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Talisca’yı bekliyor! Brezilyalı futbolcunun transferinde son gelişmeler...

SON KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe uzun süredir Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için transfer girişimlerinde bulunuyordu.

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