Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
19:07
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca'yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul'a geliyor...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde arka arkaya bombalar patlatan Fenerbahçe önce Diego Carlos daha sonra Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Buna göre sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Anderson Talisca'da da mutlu sona ulaşıyor. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte flaş transferin detayları...