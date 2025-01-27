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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca'yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:07

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca'yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde arka arkaya bombalar patlatan Fenerbahçe önce Diego Carlos daha sonra Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Buna göre sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Anderson Talisca'da da mutlu sona ulaşıyor. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte flaş transferin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca’yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul’a geliyor...

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca’yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul’a geliyor...

Kanarya öncelikle stoper bölgesine Diego Carlos'u transfer etmişti. Brezilyalı futbolcu Göztepe maçında da oyuna sonradan dahil olarak ilk maçına çıktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca’yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul’a geliyor...

Sarı-lacivertliler daha sonra ise Milan Skriniar'yı İstanbul'a getirmişti ve imzayı atmıştı. Fenerbahçe cephesi transferde bu defa 3. bombasını patlattı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca’yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul’a geliyor...

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca’yı duyurdu! Resmi imza için İstanbul’a geliyor...

Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, ''Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.''

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