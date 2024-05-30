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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum"
Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'da kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gözler yeni hocaya çevrildi. Takımın başında 99 puan toplayan teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin henüz belli olmamasıyla birlikte şok bir kriz ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam etmesi durumunda 2 yıldız oyuncunun kadroda olmamasını talep etti. İşte büyük krize dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! O isimler varsa ben yokum

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'da kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! O isimler varsa ben yokum

Sarı lacivertlilerde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gözler yeni hocaya çevrildi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! O isimler varsa ben yokum

Takımın başında 99 puan toplayan teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin henüz belli olmamasıyla birlikte şok bir kriz ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! O isimler varsa ben yokum

Alınan bilgilere göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam etmesi durumunda 2 yıldız oyuncunun kadroda olmamasını talep etti. İşte büyük krize dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! O isimler varsa ben yokum

KARTAL GELECEĞİ NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'de sezonun bitiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilirken, İsmail Kartal'ın geleceği henüz netleşmedi.

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