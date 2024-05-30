Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
08:56
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'da kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gözler yeni hocaya çevrildi. Takımın başında 99 puan toplayan teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin henüz belli olmamasıyla birlikte şok bir kriz ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam etmesi durumunda 2 yıldız oyuncunun kadroda olmamasını talep etti. İşte büyük krize dair tüm detaylar...