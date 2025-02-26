Giriş Tarihi: 26.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
17:38
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler bir yandan da gelecek sezonun planlaması için harekete geçti. Bu doğrultuda Kanarya, sözleşmesi bitecek olan yıldıza yeni kontrat verme kararı aldı. İşte flaş haberin detayları...