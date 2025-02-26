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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 17:38

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler bir yandan da gelecek sezonun planlaması için harekete geçti. Bu doğrultuda Kanarya, sözleşmesi bitecek olan yıldıza yeni kontrat verme kararı aldı. İşte flaş haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren Fenerbahçe, hareketli günler yaşıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...

Hafta sonu Antalyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, öncelikli olarak bu maçta kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...

Öte yandan Kanarya, lig devam ederken sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcular için harekete geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...

Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin iç transferde ilk olarak gideceği futbolcuyu İtalyanlar duyurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yıldız futbolcuya yeni sözleşme! Derbi sonrası sürpriz imza...

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifini sundu.

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