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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Beşiktaş'a! Yılın transfer operasyonu... 
Giriş Tarihi: 10.07.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 15:07

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Beşiktaş'a! Yılın transfer operasyonu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronchorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, yılın transfe operasyonunu yapmaya hazırlanıyor. Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan ve Immobile'yi ise transfer etmeye hazırlanan Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 oyuncusunun birden peşine düştü. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Beşiktaş’a! Yılın transfer operasyonu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Beşiktaş’a! Yılın transfer operasyonu...

Teknik direktör Van Bronchorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, yılın transfe operasyonunu yapmaya hazırlanıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Beşiktaş’a! Yılın transfer operasyonu...

Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan ve Immobile'yi ise transfer etmeye hazırlanan Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 oyuncusunun birden peşine düştü. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Beşiktaş’a! Yılın transfer operasyonu...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Beşiktaş’a! Yılın transfer operasyonu...

Siyah-beyazlılar transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı.

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