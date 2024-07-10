Giriş Tarihi: 10.07.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
15:07
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Beşiktaş'a! Yılın transfer operasyonu...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronchorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, yılın transfe operasyonunu yapmaya hazırlanıyor. Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan ve Immobile'yi ise transfer etmeye hazırlanan Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 oyuncusunun birden peşine düştü. İşte o isimler ve tüm detaylar...