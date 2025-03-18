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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 19:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:05

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalması sonrası şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma sakatlıkları bulunan iki yıldızdan iyi haber geldi. Ancak Kanarya yeni bir sakatlık haberiyle sarsıldı. İşte Fenerbahçe'de Bodrum FK ve Galatasaray maçları öncesi son durum...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Samsunspor ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?
PUAN FARKI 9'A ÇIKTI!
Sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Kanarya, Galatasaray'ın Antalyaspor'u mağlup etmesi ve haftayı kayıpsız geçmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe, psikolojik üstünlüğü de rakibine verdi. Kanarya, milli ara sonrası Bodrum FK'yı mağlup ederek yeniden çıkış arayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir sakatlık haberi ortaya çıktı.