Giriş Tarihi: 18.03.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
19:05
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye iki iyi bir kötü haber! Galatasaray maçına yetişecek mi?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalması sonrası şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma sakatlıkları bulunan iki yıldızdan iyi haber geldi. Ancak Kanarya yeni bir sakatlık haberiyle sarsıldı. İşte Fenerbahçe'de Bodrum FK ve Galatasaray maçları öncesi son durum...