Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
18:27
Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...
Son dakika haberi: Premier Lig'in 5. haftasında Brighton evinde Nottingham Forrest ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu maça damga vuran ise anlardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu'nun kenardayken Alex Moreno ile yaşadığı gerginlik oldu. Milli oyuncu, ısındığı esnada o harekete çok sinirlendi ve maçın hakemi maçı durdurdu. İşte o anlar...