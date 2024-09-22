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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:27

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...

Son dakika haberi: Premier Lig'in 5. haftasında Brighton evinde Nottingham Forrest ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu maça damga vuran ise anlardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu'nun kenardayken Alex Moreno ile yaşadığı gerginlik oldu. Milli oyuncu, ısındığı esnada o harekete çok sinirlendi ve maçın hakemi maçı durdurdu. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton Hove Albion evinde Nottingham Forrest'ı konuk etti.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...

Hızlı başlayan maçta Nottingham Forrest 13. dakikada Chris Wood'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...

Baskısını artıran Brighton 42. dakikada Hinshelwood ve 45+1. dakikada ise Welbeck'in attığı gollerle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...

Nottingham Forrest, 70. dakikada Sosa ile bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu Brighton-Nottingham Forrest maçında çok sinirlendi! Saha bir anda karıştı: 3 kırmızı kart...

SAHA KARIŞTI, 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Nottingham Forrest'ta Gibbs-White'ın yaptığı bir faul sonrası saha bir anda karıştı. Maçın hakemi oyuncuya 2. sarı kartı gösterdi Gibbs-White kırmızı kartla oyundan atıldı.

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