Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
16:35
Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu rekora koşuyor! İşte toplamda en çok bonservis ödenen Türk oyuncular...
Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, son günlerde transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden birisi... İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Ferdi için 33+2 milyon Euro'luk dev bir teklif sundu. Bu teklif, Türk futbol tarihinde yeni bir rekorun habercisi olabilir. İşte şimdiye kadar toplamda en çok bonservis ödenen Türk oyuncuları...