Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu rekora koşuyor! İşte toplamda en çok bonservis ödenen Türk oyuncular...

Premier League ekibi Brighton & Hove Albion, Fenerbahçe'ye Ferdi için 33+2 milyon Euro'luk dev bir teklif sundu. Bu teklif, Türk futbol tarihinde yeni bir rekorun habercisi olabilir.

İşte şimdiye kadar toplamda en çok bonservis ödenen ilk 20 Türk oyuncuları...