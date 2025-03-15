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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Sezonun en formda hakemi"
Giriş Tarihi: 15.03.2025 01:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 07:44

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Sezonun en formda hakemi"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u sahasında 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle en yalın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata kaydetti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Sezonun en formda hakemi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Sezonun en formda hakemi

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 4-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen ve Alvaro Morata kaydetti.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Sezonun en formda hakemi

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Sezonun en formda hakemi

AHMET ÇAKAR: "SÜPER YÖNETTİ"

"G.Saray geri dönüş sinyalleri verdi. Yaklaşık 1-2 aydır kötü sonuçlar alan, daha önemlisi kötü futbol oynayan, daha da tehlikelisi çok gol yiyip rakiplerine çok pozisyon veren bir Galatasaray varken dün gece net şekilde dönüş sinyallerini aldık. Her şey dört dörtlük mü? Hayır! G.Saray ilk 30 dakika tedirgindi. Ama golü bulduktan sonra her şey değişiverdi. Barış Alper, yavaş yavaş çıkışa geçti diyebilirim. Dün sağ kanadı iyi kullandı. İlk golde Morata'nın önüne yuvarladı, o da Osimhen'in önüne çıkarttı.

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Sezonun en formda hakemi

Bu gol bana göre maçı da Galatasaray lehine bitirdi! Sarı-kırmızılılar kanatları iyi kullandığında Osimhen, korkunç bir silah haline dönüşüyor. Hem hattrick yaptı hem de G.Saray'ın kazandığı penaltıda topu kullanması için Morata'ya vererek beyefendilik ve de alçak gönüllülük yaptı. Görünen o ki G.Saray'ın oynaması gereken savunma tipi dörtlü… Böyle olduğunda defansif olarak daha az hata yapıyor.