Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Sezonun en formda hakemi"

Bu gol bana göre maçı da Galatasaray lehine bitirdi! Sarı-kırmızılılar kanatları iyi kullandığında Osimhen, korkunç bir silah haline dönüşüyor. Hem hattrick yaptı hem de G.Saray'ın kazandığı penaltıda topu kullanması için Morata'ya vererek beyefendilik ve de alçak gönüllülük yaptı. Görünen o ki G.Saray'ın oynaması gereken savunma tipi dörtlü… Böyle olduğunda defansif olarak daha az hata yapıyor.