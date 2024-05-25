Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor
Giriş Tarihi: 25.05.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 17:35

Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

Son dakika haberi: Galatasaray'da oynancak olan şampiyonluk maçı öncesi büyük bir seçim heyecanı yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya gelerek oylarını kullandı. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışıyor. Oy kullanımı sonrası ise sayıma geçildi. İşte anlık durum ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

Galatasaray'da yeni dönem için ilk adımlar atılıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olması ile birlikte seçim rüzgarı başlamıştı. Dursun Özbek karşısında Süheyl Batum da adaylığını koydu.

Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

Kıyasıya rekabete sahne olacak Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek kırmızı pusula, Süheyl Batum sarı pusulada olacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçiminde kim önde?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

Galatasaray başkanlık seçimi 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi'nde başladı. Seçim Galatasaray Youtube hesabından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Galatasaray olağan seçimli genel kurulunda 4415 oy kullanıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

DURSUN ÖZBEK: GELECEK YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM

Tam bayram yeri gibi. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor. Uzun zamandır birbirini görmeyen insanlar birbirini görüyor. Galatasaray'da her zaman olduğu gibi seçimler bayram havasında geçer, bugün de öyle geçiyor. Çok güzel bir katılım var. Genel kurul, Galatasaray'a en iyi hizmet edecek yönetimi seçecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. atılım bence yerinde. Seçimlerin yeterli katılımla olması, seçilecek yönetime güç katar. O itibarla yeterli sayıda üyemiz buraya geldi, oyunu kullanacak. Bundan sonra gelecek yönetime de başarılar diliyorum. Her gelen yönetim, bir öncekinin yaptığının üzerinde bir şey yapacaktır Galatasaray için.

SON DAKİKA