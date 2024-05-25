Giriş Tarihi: 25.05.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
17:35
Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor
Son dakika haberi: Galatasaray'da oynancak olan şampiyonluk maçı öncesi büyük bir seçim heyecanı yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya gelerek oylarını kullandı. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışıyor. Oy kullanımı sonrası ise sayıma geçildi. İşte anlık durum ve tüm detaylar...