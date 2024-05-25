Son dakika haberi: Galatasaray başkanı kim olacak? Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Başlanlık seçim sonuçları belli oluyor

DURSUN ÖZBEK: GELECEK YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM

Tam bayram yeri gibi. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor. Uzun zamandır birbirini görmeyen insanlar birbirini görüyor. Galatasaray'da her zaman olduğu gibi seçimler bayram havasında geçer, bugün de öyle geçiyor. Çok güzel bir katılım var. Genel kurul, Galatasaray'a en iyi hizmet edecek yönetimi seçecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. atılım bence yerinde. Seçimlerin yeterli katılımla olması, seçilecek yönetime güç katar. O itibarla yeterli sayıda üyemiz buraya geldi, oyunu kullanacak. Bundan sonra gelecek yönetime de başarılar diliyorum. Her gelen yönetim, bir öncekinin yaptığının üzerinde bir şey yapacaktır Galatasaray için.