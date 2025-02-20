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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:24

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin kaderini çizecek dev derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dünya çapında bir yabancı hakemin düdük çalacağını duyurmuştu. Buna göre TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic yönetecek. İşte Sloven hakemin kariyerindeki önemli detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirvenin kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...

24 Şubat Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi yabancı hakem konusu uzun süre gündem olmuştu.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...

Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiyi dünya çapında bir yabancı hakemin yöneteceğini duyurmuştu.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ezeli rakiplerin mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin 4. hakemliğinde ise Kadir Sağlam yer alacak.

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