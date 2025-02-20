Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
12:24
Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! Slavko Vincic düdük çalacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin kaderini çizecek dev derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dünya çapında bir yabancı hakemin düdük çalacağını duyurmuştu. Buna göre TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic yönetecek. İşte Sloven hakemin kariyerindeki önemli detaylar...