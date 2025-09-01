Giriş Tarihi: 01.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:25
Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne verilecek kadrolar öncesinde transferde yoğun çaba sarf ediyor. Orta saha ve kaleci transferleri üzerinde çalışan sarı-kırmızılılar, bombaları peş peşe patlatmak üzere. Cimbom, Manchester Cİty'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan ve Inter formasını terleten Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...