Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular...
Giriş Tarihi: 01.09.2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:25

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne verilecek kadrolar öncesinde transferde yoğun çaba sarf ediyor. Orta saha ve kaleci transferleri üzerinde çalışan sarı-kırmızılılar, bombaları peş peşe patlatmak üzere. Cimbom, Manchester Cİty'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan ve Inter formasını terleten Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Süper Lig'in 4.haftasında Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Sarı-kırmızılı takımda yönetim, Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirmek üzere bir orta saha ve bir kaleci transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Avrupa'da transferin son saatlerinde girişimlerini sürdüren Cimbom'da Nicolo Zaniolo da kiralık olarak Udinese'ye gönderildi.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Aslan'ın orta saha bölgesinde İlkay Gündoğan, kale bölgesinde ise Toulouse forması giyen 20 yaşındaki Guillaume Restes ile ilgilendiği belirtiliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

A Spor'un haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. İlkay, sabah saatlerinde imzayı atmak için İstanbul'da olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Di Marzio'nun haberine göre ise Galatasaray, İlkay Gündoğan için Manchester City'e bonservis bedeli ödemeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan pay ve küçük bir bonus yer alacak.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 54 maçta forma giydi ve 3359 dakika sahada kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

34 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

İlkay Gündoğan'ın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Transfermarkt verilerine göre İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Öte yandan Galatasaray, İlkay Gündoğan'dan sonra Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da kadrosuna katmaya çok yakın.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Inter formasıyla toplamda 183 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol atarken, 32 kez de asist katkısı üretti.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

31 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu’nu duyurdular...

Transfermarkt verilerine göre deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.